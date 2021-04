Essevee Ladies mee aan kop in play-off 2

De dames van Zulte Waregem blijven meedoen voor de eerste plaats in play-off 2. Gisteren deelden ze de punten met Ladies Genk. Door het 2-2 gelijkspel belooft het spannend te worden voor de eerste plaats in POII.

Na een halfuur opende Geena-Lisa Buyle de score voor Zulte Waregem. Die voorsprong konden ze niet lang behouden want amper vijf minuten later mocht Gwen Duijsters alleen op doel af voor Racing Genk. Oog in oog met de doelvrouw scoorde ze de gelijkmaker. 1-1 was ook de ruststand.

Met nog ruim 20 minuten op de klok kregen bezoekers uit Limburg een strafschop na handspel in de zestien. Hanne Merkelbach zette de penalty overtuigend om: 1-2. Genk domineerde de tweede helft, maar een moment van nonchalance in de verdediging werd afgestraft door Zulte Waregem. Geena Lisa Buyle scoorde haar tweede van de middag. Essevee eindigde de match met 10, maar pakte onverhoopt nog een punt en staat zo met een match meer samen met Genk en Aalst op kop in play-off 2.

De volgende wedstrijd tegen Aalst is pas op 1 mei.