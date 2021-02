Essevee Ladies onderuit tegen Club YLA

De Essevee Ladies zijn nieuw dit seizoen in de eerste klasse van het vrouwenvoetbal. Met negen punten uit twaalf wedstrijden stond het voor de match tegen Club Brugge op een achtste plaats. Club YLA kon 6 op 6 pakken in 2021 en de vierde plaats terug overnemen van OHL.

In een vrij gesloten partij gaven de dames van Zulte Waregem het openingsdoelpunt eigenlijk zelf wat weg. Na een foutje achterin werkte Red Flame Marie Minnaert iets na het halfuur beheerst af: 0-1. De troepen van Leo van der Elst scoorden meteen erna ook nog de 0-2 via Jody Vangheluwe.

Essevee Ladies probeerde wel, maar creëerde weinig echt doelgevaar. Op stilstaande fase kan echter altijd iets gebeuren en via een owngoal stond plots 1-2 op het socrebord. Van een echt slotoffensief was echter geen sprake. Club YLA nam de punten terug mee naar Brugge.

"Jammer dat we geen punt of punten kunnen thuishouden", zegt coach van Essevee Angelo Gaytant. "Maar we blijven keihard werken om toch iets te betekenen in deze competitie."