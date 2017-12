Essevee maakt zich op voor laatste Europese duel

Zulte Waregem kon zich positief laten opmerken in Europa, maar betaalde daar wel een hoge tol voor in de vaderlandse competitie. Tegen Sint-Truiden willen Dury en co de povere 3 op 27 beginnen wegwerken.

Sander Coopman: “De wedstrijd heeft geen belang meer, noch voor ons, noch voor Lazio. Ik denk toch dat we die wedstrijd goed kunnen gebruiken om vertrouwen op te doen voor het weekend. We gaan ons best doen. Als we wat goede momenten kunnen hebben, zit er misschien wel wat in.”

Zulte Waregem wil graag die derde plaats in groep K behouden. Dan is het doel helemaal bereikt.

Francky Dury: “We hebben ons getoond, en we hebben iets geleerd. Maar het heeft ons ongelooflijk veel pijn gedaan in de competitie. Vier weken terug was ons programma Genk, Nice, Club Brugge, Club Brugge, Gent en morgen Lazio. Dan zegt iedereen: dat wordt een zwaar programma. We hebben nauwelijks kunnen trainen, maar ik zoek geen excuses. We wisten dat we in Europa zouden spelen. Maar we hebben een probleem: een derde van de spelers is niet beschikbaar.”