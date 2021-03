Essevee naar Play-Off 1? Deschacht tempert verwachtingen

Zulte Waregem staat op drie punten van Play-off 1, maar Deschacht blijft nuchter, zei hij in Offside op Focus&WTV. “Mensen dromen nog altijd van play-off 1. Ik ben eerder realistisch. Als we play-off 2 kunnen spelen is dat al een enorme prestatie.”

Deschacht is er 40, en weet niet hoelang hij nog doorgaat. "De trainer vraagt mij bijna elke dag om door te doen. Maar ik weet het niet. Ik moet ook eens aan mezelf denken. Het gaat nu allemaal goed. Zou het dan niet mooi zijn om afscheid te nemen als het allemaal goed gaat?”

Vermote blijft hopen

In dezelfde aflevering van Offside was trouwens ook Julien Vermote te gast. Hij hoopt nog altijd op een nieuwe ploeg. Zijn boezemvriend Mark Cavendish zei dat het hem verdrietig maakt dat Julien nog geen ploeg heeft.

“We zijn echt close,” zegt Vermote daarover. “Met Mark heb ik ook al zoveel meegemaakt in koers. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Het zou mooi zijn mochten we nog eens samen in het peloton kunnen rijden."

De hele aflevering kan je hier online herbekijken.