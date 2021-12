Zulte Waregem leek de goede lijn van tegen Beerschot door te trekken in de beker. Zinho Gano vond aan de Kehrweg vlot de weg naar doel, Dompé was alert met assists. Zo leidde Essevee met 0-2 aan de rust.

Maar na de pauze kwam Eupen beter in de match. De Oostkantonners scoorden twee keer via Prevljak. In de 81e minuut stond het zo weer gelijk. In de eerste verlenging lukte diezelfde Prevljak een hattrick. Hij trapt Eupen zo naar de kwartfinale. Zulte Waregem verlaat alweer vroeg de beker.