Essevee strikt Noorse middenvelder

De 24-jarige middenvelder komt over van het Noorse Odds BK en tekent een contract voor vier seizoenen aan de Gaverbeek. Fredrik Oldrup Jensen: "Ik wil deze uitdaging met beide handen grijpen. SV Zulte Waregem biedt mij de kans om in een sterke competitie te voetballen. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit die deze club uitstraalt. Met de competitiestart voor de deur wil ik me zo snel mogelijk integreren en de andere spelers leren kennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat vlot zal verlopen."