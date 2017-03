Straks is het zo ver. Dan weten welke West-Vlaamse ploeg de beker mag meenemen: KV Oostende of Zulte Waregem. Wij gingen de sfeer opsnuiven bij de supporters van Zulte Waregem.

De supporters van Essevee zijn het er over eens: het is Zulte Waregem die straks naar de Europa League mag gaan en niet Oostende. De sfeer zat er goed in op de bussen die naar de Heizel trokken. En met een beetje geluk is er morgen een groot volksfeest op het Gaston Martensplein.

De uitslag weten we vanavond pas, maar één ding is zeker: ’t go ne West-Vloaming zin.