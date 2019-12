Essevee verlengt contract van vaste waarde Pletinckx

Het negentienjarige jeugdproduct van Essevee is een belangrijke pion in het elftal van coach Francky Dury en kwam dit seizoen tot dusver tot twintig officiële duels voor de West-Vlamingen.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen van de club. Ik voel me hier uitstekend en dit is de ideale plaats om verder te ontwikkelen", liet Pletinckx, die al sinds zijn twaalfde voor de club speelt, in een korte reactie op de clubwebsite noteren.

Vorige winter speelde de verdediger nog bij de beloften van Zulte Waregem en mocht hij voor het eerst mee op winterstage met het eerste elftal. Daar maakte hij indruk en half januari 2019 volgde zijn debuut in de thuismatch tegen Antwerp (1-2), waarna hij dat seizoen nog vijftien matchen zou spelen.

Pletinckx is sinds dit najaar ook een vaste waarde in de beloftenkern van bondscoach Johan Walem.