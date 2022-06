Essevee wil niet opnieuw lange degradatiestrijd

Negen spelers hebben de club verlaten, er moet dus nog veel gebeuren in het Regenboogstadion. Charly Musonda Junior traint mee, maar 't is nog niet duidelijk of hij ook bij Zulte Waregem blijft. Stan Braem is er ook bij, de aanvaller komt van Zwevezele uit 2de amateur, zijn overgang is nog niet officieel. Het aantal nieuwkomers blijft zo beperkt.

OUT

Ibrahima Seck (einde contract)

Cameron Humphreys (einde contract)

Dion Cools (einde huur)

Rousseau De Poorter (KSMK Deinze)

Omar Govea (einde contract)

Frank Boya (einde huur)

Idrissa Doumbia (einde huur)

Dereck Kutesa (einde huur)

Dion De Neve (KV Kortrijk)

IN

Lennert Hallaert (Jong Essevee)

Musonda traint twee weken mee

"Charly Musonda Jr. traint mee bij Essevee. Met toestemming van de club traint de middenvelder de komende twee weken mee met de groep om zijn conditie op peil te houden", tweette Zulte Waregem. Musonda moest onlangs afscheid nemen van Chelsea FC, zijn officiële werkgever sinds 2012. Hij gaat nu op zoek naar een nieuwe club om zijn voetbalcarrière opnieuw leven in te blazen. In tegenstelling tot zijn vader, die in de jaren '80 de kleuren van Cercle Brugge en Anderlecht verdedigde, voetbalde Charly Musonda Jr. nooit in de hoogste voetbalafdeling van ons land. Musonda maakte als tiener furore in de jeugdreeksen van Anderlecht en de nationale ploeg en gold ooit als het grootste talent van zijn generatie in België. De voorbije jaren verzeilde hij echter meer en meer in een sukkelstraatje. De Brusselse dribbelaar verliet Anderlecht tien jaar geleden voor Chelsea, maar kon bij de Engelse topclub nooit doorbreken. Nadien vertrok hij op uitleenbasis naar Betis Sevilla, Celtic en Vitesse - ook zonder succes. Bij die laatste club liep hij een zware knieblessure op, waarna zijn carrière even voorbij leek.

Bij Zulte Waregem willen ze vorig seizoen zo snel mogelijk vergeten. Een lange strijd was het toen tegen de degradatie.