Essevee wil zich tonen in Europa

Nice staat op dit moment elfde in de competitie, met twee overwinningen uit vijf wedstrijden. Dat is een matige start, maar de club stuurde afgelopen zaterdag wel Monaco wandelen met 4-0. Twee doelpunten van Mario Balotelli. Davy De fauw, speler Zulte Waregem: "Het is niet alleen hem waar het om draait, er zijn verschillende goeie spelers, ze hebben allemaal ook maar twee armen en twee benen. Dit is een leuk avontuur, om met veel jonge spelers, die voor het eerst in Europa spelen, aan deze campagne te beginnen."