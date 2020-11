Essevee wint met 0-3 in Gent

Zulte beleeft een zeer wisselvallig seizoen. En omdat ook Moeskroen en Waasland-Beveren punten pakten afgelopen week, kwam de degradatiezone plots akelig dichtbij. Het kon daarom een goeie prestatie gebruiken tegen een nog steeds zwalpend Gent.

De ploeg van Francky Dury had het lastig in de openingsfase, maar Gent kreeg weer te maken met afwerkingsproblemen. De spreekwoordelijke deksel op de neus loert dan altijd om de hoek. Net voor het halfuur bevestigde Omar Govea dat gezegde en trapte de 0-1 binnen via een vrije trap. Nog voor rust bracht Tomas Chory Essevee op 0-2 na een knappe actie en dito voorzet van Srarfi.

De tweede helft bracht weinig beterschap voor de Oost-Vlamingen. Jelle Vossen legde op het einde de 0-3 eindstand vast. Een deugddoende overwinning voor Zulte Waregem, dat zichzelf zo wat ademruimte geeft.