Francky Dury is een trotste trainer. De finale was niet vanzelfsprekend, maar het harde werk van Zulte Waregem werd beloond.

Het was een spannende bekerfinale die met strafschoppen beslist werd, een onderdeel waar Dury met Zulte Waregem veel aandacht aan besteed heeft. “Onze doelstelling was om de beker te mee naar huis te nemen. Het Europees ticket is mooi meegenomen.” Toch gaan zijn gedachten ook een beetje uit naar KV Oostende. Zelf heeft hij ook al aan de andere kant gestaan en dat kruipt toch in de kleren.