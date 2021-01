In de strijd tegen de degradatie scoorde Eupen een belangrijke driepunter. De Oostkantonners gingen 1-2 winnen bij Cercle Brugge.

Alle doelpunten vielen na de rust. Kevin Hoggas bracht Cercle in de 53e minuut op voorsprong. Kort voordien had de Franse middenvelder ook al de netten laten trillen, maar werd zijn doelpunt wegens buitenspel van een teammaat afgekeurd. Voor Eupen trof Smail Prevljak wel twee keer legitiem raak. De Bosnische spits scoorde in de 69e en 76e minuut.

Eupen wipte zo naar de dertiende stek. Cercle Brugge houdt na de negende nederlaag in tien wedstrijden alleen nog Moeskroen achter zich.