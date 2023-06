Europese Spelen: Oshin Derieuw staat in kwartfinales bokstoernooi

Oshin Derieuw uit Kuurne heeft zich maandag op de Europese Spelen in Polen geplaatst voor de kwartfinales van het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram bij de vrouwen.

In de achtste finales haalde in Nowy Targ haalde onze landgenote het op punten van de Azerbeidzjaanse Shahla Allahverdiyeva. De vijf scheidsrechters beslisten unaniem in het voordeel van Derieuw (5-0; 30-26, 30-24 en drie keer 30-25). In de kwartfinales staat ze woensdagnamiddag (14u) tegenover de Française Emilie Sonvico.

In Nowy Targ liggen vanaf de halve finales directe olympische tickets klaar voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Nog nooit kon een Belgische vrouw zich in het boksen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Oshin Derieuw kan daar woensdag verandering in brengen. "Het zou de kers op de taart van mijn carrière zijn", verzekerde Derieuw eerder al. "En helemaal bovenaan het podium staan, zou het nog mooier maken."