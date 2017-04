Vanavond in het Nieuws van 18u30

Spelen tegen Atletico Madrid, Arsenal of PSV, het is een droom voor veel jonge voetballers. Jeugdspelers van verschillende Europese topploegen nemen het dit weekend tegen elkaar op tijdens het Paastornooi van Club Brugge. Brugge beet de spits af tegen Atletico Madrid en moest nipt met 2-1 de duimen leggen tegen de Spanjaarden. Wie het tornooi uiteindelijk wint, weten we zondag.