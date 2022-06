Evenepoel is Belgisch Kampioen Tijdrijden

Remco Evenepoel heeft in het zonovergoten Gavere zijn favorietenrol meer dan waar gemaakt in het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Evenepoel klokte na 34,8 kilometer af in een fenomenale 40:22.902, goed voor een gemiddelde van 51,71 kilometer per uur. Hij was daarmee bijna 37 seconden sneller dan ploegmaat en titelverdediger Yves Lampaert. De bronzen medaille was voor Victor Campenaerts, die meer dan anderhalve minuut aan zijn broek kreeg. Vierde werd Rune Herregodts op 1:55.6 en Frederik Frison vijfde op 1:57.6.

"Ik keek wel uit naar dit BK. Elke titel is belangrijk voor elke renner en zeker voor een tijdrijder. Het is en blijft een aparte discipline. Rijd je traag met die speciale fiets, dan nog is het zwaar en geef je, zoals ik vandaag, het volle pond, dan is het nog een pak lastiger", lachte Evenepoel. "We kregen vandaag, ondanks de toch wel ietwat korte afstand, een best lastig parcours onder de wielen geschoven. Het was hier telkens draaien en keren. Je moest telkens de focus leggen. Niet gemakkelijk, zeker niet op de stukken waar je vol kon doorgeven maar waar je de wind vol op kop kreeg. En dan was er nog de warmte", vervolgde Evenepoel.