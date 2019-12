Evenepoel showt nieuwe outfit Deceuninck-Quick-Step

Vermarc verzorgde opnieuw het design en de productie van het nieuwe tenue, herkenbaar aan de traditionele blauw en witte kleuren. Het wit is in 2020 meer prominent aanwezig door de artistieke verwerking van het Wolfpack logo aan de voorkant van het shirt.

Remco Evenepoel: “Het is erg anders in vergelijking met voorgaande jaren, maar ik vind het erg mooi. Toen ik het tenue voor het eerst zag vond ik het direct cool. De combinatie van wit en blauw is mooi en gaat goed zichtbaar zijn in het peloton. De wolf op de borst is ook prachtig en de sponsoren vallen daar mooi in. Ik kan niet wachten op het shirt voor het eerst in een koers te dragen. Ik weet zeker dat de fans het ook mooi gaan vinden. Natuurlijk zijn we weer veel dank verschuldigd aan Vermarc voor het creëren van dit tenue.”