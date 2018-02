Evenepoel wint KBK voor juniores

Die overstap heeft Evenepoel geen windeieren gelegd. De zeventienjarige renner heeft ondertussen al een reeks overwinningen op zijn naam staan en haalde vorig jaar een WK-selectie. Evenepoel ging aan op de Hotond. Van Wilder was de enige die kon volgen. Ook op de Kwaremont trok Evenepoel door, Van Wilder kraakte. Evenepoel had toen nog 60 kilometer voor de kiezen. Maar hij fietste snel een mooie voorsprong bijeen en deed het peloton afzien. Zij kwamen geen seconde dichterbij. Evenepoel kon uitbollen eens de meet in zicht was en finishte met een comfortabele minuut voorsprong. De Deen Madsen was tweede, de Brit Calvert derde.