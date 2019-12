Ex-renner Zico Waeytens bokst op 25 april eerste kamp

Waeytens beëindigde onlangs zijn wielercarrière. Hij zette zijn eerste stappen in het profpeloton in 2012 bij Topsport Vlaanderen. Daarna droeg hij het shirt van Giant-Alpecin en opvolger Sunweb (2015-2017), Veranda's Willems (2018) en Cofidis (2019).

Zijn mooiste zege behaalde Waeytens in 2016 toen hij in Tongeren de snelste was in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour. Voor Giant-Alpecin startte Waeytens twee keer in de Ronde van Spanje (in 2015 en 2016). Afgelopen seizoen was zijn beste uitslag een vijfde plaats in de GP La Marseillaise begin februari.

