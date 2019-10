Exclusief: Lampaert en Declercq blikken terug op hun seizoen

Dinsdag reden de West-Vlamingen in Binche hun laatste koers van dit seizoen. Dat betekent voor de renners enkele weken welgekomen rust, maar ook het ideale moment om terug te blikken op het voorbije seizoen.

Tevreden over het seizoen

Ondanks het ontbreken van een grote zege, is Yves Lampaert uit Ingelmunster heel tevreden over zijn seizoen. Ook Tim Declercq uit Izegem zette dit seizoen een complete prestatie neer, met zijn eerste selectie voor het WK als hoogtepunt. Beide renners zijn er dan ook van overtuigd dat dit hun beste seizoen ooit was voor Deceuninck-Quick-step.

Deceuninck-Quick-Step West-Vlaamser dan ooit

Volgend jaar wordt Deceuninck – Quick.Step niet alleen jonger, ook West-Vlaamser. Met ook Vanlerberghe en Steels verhuist zowat de halve Melkerie naar The Wolfpack. Het aftellen naar het nieuwe seizoen kan dus beginnen!