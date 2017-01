Extra aanvaller voor Club Brugge

Club Brugge heeft de Zweedse aanvaller Carlos Strandberg aangetrokken. Hij tekende een contract tot 2021, zo maakte de landskampioen donderdag bekend op zijn website.

De 20-jarige linksvoetige spits, die Mozambikaanse roots heeft, komt met onmiddellijke ingang over van het Russische CSKA Moskou. Voor die club speelde hij sinds februari 2015, al volgden er wel uitleenbeurten aan het Russische Ural en het Zweedse AIK. Met CSKA trad Strandberg dit seizoen aan in de Champions League. Zo stond hij begin november aan de aftrap van de wedstrijd in en tegen Monaco (3-0). De Zweedse belofteninternational zal mee afreizen op stage naar het Spaanse Sotogrande om daar kennis te maken met zijn nieuwe ploegmaats en de staf.

Na de stage wordt in functie van de omstandigheden bekeken of Strandberg een half seizoen uitgeleend wordt of bij de selectie blijft, meldt Club nog. Dinsdag maakte Club Brugge ook al de komst van Ethan Horvath bekend. De 21-jarige Amerikaanse doelman, die het Noorse Molde verlaat, moet bij Blauw-Zwart de concurrentie aangaan met eerste doelman Ludovic Butelle.