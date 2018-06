Extra politie en stewards voor Oostkamp-Mechelen

Maar het is er eentje voor KSV Oostkamp - Racing Mechelen, vanavond. De finale is dat van de interprovinciale eindronde. De maatregelen komen er omdat de Mechelse aanhang geen goeie reputatie heeft. En dat allemaal voor een match zonder sportieve inzet, want de ploegen promoveren beide zo goed als zeker.

Paul Devliegere, voorzitter KSV Oostkamp: “We zijn dat niet gewoon als provinciaal clubke, eerste provinciale. Wij krijgen ineens die voorschriften voor zogezegd een risicowedstrijd die het –hoop ik – niet zal zijn.”

Patrick Geers, bestuurslid KSV Oostkamp: “Er zijn spotters voorzien, en er is een perimeter, die mensen gaan er wel op tijd tussenuit gehaald worden.”