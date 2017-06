De GP van Canada was de zevende van het seizoen. De zege in Montréal was voor de Brit Lewis Hamilton, die ook vanop de pole was vertrokken. Bottas was tweede, Ricciardo derde. Voor Hamilton was het z'n derde zege van het seizoen. Fernando Alonso, ploegmaat van Vandoorne, leek op weg te zijn naar een tiende plaats en 1 WK-punt voor McLaren-Honda, maar in de absolute slotfase van de wedstrijd viel hij uit met motorproblemen. De volgende Grote Prijs wordt in Azerbeidzjan gereden, op 25 juni.