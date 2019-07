Fanny Lecluyse 7de in finale 200m schoolslag

Op het wereldkampioenschap zwemmen in Zuid-Korea is Fanny Lecluyse uit Spiere-Helkijn 7de geworden in de finale van de 200m schoolslag. De Russin Yuliya Efimova ging met het goud aan de haal.

Efimova hield met een chrono van 2:20.17 de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker (2:22.52) en de Canadese Sydney Pickrem (2:22.90) achter zich. Lecluyse zwom naar de zevende plek in 2:25.23.

Morgen nog 50m schoolslag

Lecluyse zette donderdag in de halve finales nog een Belgisch record neer op de afstand, met een tijd van 2:23.76. Hiermee deed ze heel nipt beter dan in 2015 in Kazan, toen ze 2:23.77 klokte. Maandag greep de 27-jarige Lecluyse nog net naast een finaleticket voor de 100 meter schoolslag, toen ze een swimm-off verloor van de Italiaanse Arianna Castiglioni. In de halve finales scherpte ze toen wel het Belgisch record aan. Zaterdag komt Lecluyse nog in actie op de 50 meter schoolslag.