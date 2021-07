Fanny Lecluyse mag naar halve finale 200m schoolslag

Onze 29-jarige provinciegenote liet in de tweede reeks een snelle 2:23.42 noteren, slechts twaalf honderdsten boven haar Belgisch record dat ze vorige maand op de tabellen zette. In de snelle tweede reeks kwam ze daarmee niet verder dan de vijfde plaats, in de totaalstand kwam ze op de elfde stek terecht. De top zestien plaatste zich voor de halve finales, die donderdag op het programma staan. De finale is voor vrijdag.

Op haar derde Olympische Spelen is het voor de eerste keer raak voor Lecluyse op de 200m schoolslag. Zowel in 2012 in Londen (19e op 200m school) als vier jaar later in Rio de Janeiro (28e op 100m school, 17e op 200m school) eindigde haar parcours in de reeksen. Eerder deze Spelen werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter schoolslag.