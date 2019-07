Fanny Lecluyse met Belgisch record naar halve finales 100m school

Ze liet in de reeksen 1:07.27 optekenen, deed daarmee twee honderdsten beter dan haar vorige besttijd (1:07.29) en plaatste zich voor de halve finales.

Halve finale

Het vorig BR van de 27-jarige zwemster uit Spiere-Helkijn op de 100m school dateerde al van bijna vier jaar geleden (3 augustus 2015), toen ze in het Russische Kazan 1:07.29 op de tabellen gezet had. Maandag deed ze daar twee honderdsten af, goed voor de negende chrono van alle deelneemsters in de reeksen. De olympische limiet bedraagt 1:07.07. De Amerikaanse Lilly King (1:06.31) was het snelst in de reeksen. De halve finales worden later maandag gezwommen, de finale staat dinsdag geprogrammeerd. Later dit WK staat Lecluyse ook nog op de startblokken op de 200m school (donderdag, haar favoriete nummer) en de 50m school (zaterdag). Lecluyse is de enige landgenote die maandag in actie komt in Gwangju.