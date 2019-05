Fanny Lecluyse naar Olympische Spelen

Op het Open Belgisch kampioenschap langebaanzwemmen in Antwerpen was ze de snelste in de reeksen met een chrono van 2:24.97. Het minimum bedraagt 2:25.52.

3de keer naar de Spelen

De 27-jarige Lecluyse zal in Tokio deelnemen aan haar derde Olympische Spelen. In 2012 in Londen werd ze 19e op de 200m school. Vier jaar later eindigde ze in Rio de Janeiro als 27e op de 100m school en als 17e op de 200m school. Fanny Lecluyse is al de tweede die België in het zwemmen zal vertegenwoordigen in Tokio. Vorige week pakte Pieter Timmers in Boedapest zijn olympisch ticket op de 100m vrij, het nummer waarop hij in Rio de zilveren medaille behaalde.