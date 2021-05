Een finaleplaats op de 200m schoolslag, dat is het doel van Fanny Lecluyse op de Olympische Spelen in Tokio. Lecluyse zwemt er ook de 100m schoolslag, in functie van haar grote ambitie.

De finale halen van de 200m schoolslag wordt zeker niet eenvoudig, want op haar vorige twee Spelen in Rio en Londen slaagde Lecluyse er niet in om de halve finale te halen. Maar op haar 29ste is Fanny vastberaden, en mentaal rustiger dan ooit. Ook een vervelende knieblessure slaat haar niet uit haar lood. Dat vertelt Lecluyse in Offside, de sporttalkshow op Focus en WTV.

