Lecluyses vorige recordtijd dateerde van 25 juli 2019, toen ze op het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju naar een chrono van 2:23.76 zwom. De toptijd is een opsteker voor de West-Vlaamse in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio (23/7-8/8), waar ze op de 100m en 200m schoolslag in actie komt.

Eerder dit jaar sukkelde ze met een knieblessure. Lecluyse moest in Rome enkel de Italiaanse Francesca Fangio (2:23.06) laten voorgaan.