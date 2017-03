Zaterdag spelen KV Oostende en Zulte Waregem de bekerfinale in Brussel. Een tiental supporters van KV Oostende is deze middag al vertrokken naar de hoofdstad op een wel heel speciale manier: met het zeilschep De Nele.

De bekerfinale is pas zaterdagavond maar de tocht duurt bijna drie dagen. Vandaag meren de supporters aan in Breskens. Morgen varen ze naar Rupelmonde om vervolgens de zaterdagochtend aan te komen in de Royal Brussels Yacht Club. "Een unicum", volgens kapitein Jean Ramakers.