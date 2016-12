Faris Haroun verlaat Cercle voor Antwerp

"Antwerp kwam tijdens de kerstdagen met een 'offer we couldn't refuse' voor Faris Haroun", zo klinkt het bij Cercle Brugge. "Ook Faris was vragende partij om hierop in te gaan en beëindigt bijgevolg zijn contract bij Cercle vanaf 1 januari. We wensen onze kapitein succes bij zijn nieuwe werkgever."

Haroun was sinds 2014 aan de slag bij Cercle Brugge. De Brusselaar verdedigde in België eerder de kleuren van Genk (2003-2008) en Germinal Beerschot (2008-2011), waar hij samenspeelde met huidig Antwerp-coach Wim De Decker. Daarna trok Haroun naar de Engelse tweede klasse, hij trad er aan voor Middlesbrough (2011-2014) en Blackpool (2014).

"Faris sluit meteen aan bij de groep (op trainingskamp) in Murcia en is klaar voor de belangrijke maanden die hem te wachten staan", aldus de club met stamnummer 1. "Behoudens onverwachte buitenkansen zal de overgang van Haroun de enige transfer worden in deze wintermercato."