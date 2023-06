FC Knokke strikt spits Jens Naessens (ex-Zulte Waregem)

Met Jens Naessens is FC Knokke al aan zijn zevende transfer toe. Naessens is er nu 32 en speelde tien seizoenen geleden in de ploeg die Zulte Waregem bijna de titel schonk. De ervaren aanvaller komt over van Lierse Kempenzonen.

Naessens speelde als profvoetballer vijf seizoenen bij Zulte Waregem, maar ook bij K.V. Mechelen, Antwerp, Westerlo en SV Roeselare. Na 2 seizoenen bij Lierse Kempenzonen kiest hij voor een nieuw avontuur aan de kust.