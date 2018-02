FC Knokke vraagt geen licentie voor 1B

"RKFC heeft goed en wel overwogen zijn huiswerk gemaakt", zegt voorzitter Van Honsebrouck. De voorwaarden zijn niet min: de club zou daarvoor het aantal zit- en staanplaatsen fors moeten uitbreiden, de budgetten voor het spelerspotentieel verhogen en er is ook het aspect veiligheid dat door Binnenlandse Zaken wordt opgelegd. In overleg met burgemeester Leopold Lippens is daarom beslist om geen licentieaanvraag in te dienen voor 1B. "Dit gebeurt duidelijk in het belang om RKFC als een gezonde club te handhaven en in eerste instantie een vaste waarde in eerste klasse amateur te worden", luidt het in een mededeling. "Bestuur, spelers en technische staf zullen er ook alles aan doen om dit seizoen de eindronde te spelen. Tevens zal er werk gemaakt worden om te investeren in de jeugd zodat er ook duidelijke doorstroming naar de A kern kan ontstaan. Het gezond verstand primeert boven onverantwoorde avonturen".