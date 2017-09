FC Mandel begint het seizoen met uitzege op Winkel

KFC Mandel United Izegem-Ingelmunster is op de eerste speeldag van de tweede amateurklasse A met 1-3 gaan winnen op Winkel Sport.

Winkel Sport is zowat elk jaar titelkandidaat, dus de opdracht tegen de nieuwe fusieclub Mandel United was meteen pittig. Op het halfuur opende Lorthiois de score voor Mandel met een volley los in de kruising.

Net voor rust blunderde de Winkelse verdediging: Omari zette de 0-2 op het bord.

In de tweede helft wees de ref naar de stip voor een fout op Winkelspeler Lutun. Tamsin zette rustig om, waardoor de thuisploeg terug in de match kwam.

Maar het is Mandel die het laken definitief naar zich toe trekt in de slotfase. Na een vrijetrap van Declercq kan Opbrouck vrijstaand de 1-3 eindstand binnentikken.