Filou Oostende verliest van Brindisi

Oostende heeft op de vierde speeldag in groep H van de Champions League basket voor mannenteams weer niet kunnen winnen.

De West-Vlamingen verloren op verplaatsing bij het Italiaanse Brindisi met 93-81. Olivier Troisfontaines nam voor de kustploeg 23 punten voor zijn rekening. In de andere wedstrijd in poule H wonnen de Spanjaarden van San Pablo Burgos bij het Turkse Darüssafaka met 71-74. In de stand moeten Oostende en Darüssafaka, met vijf punten na een zege tegen drie nederlagen, achtervolgen. Burgos en Brindisi leiden met zeven punten. De eerste twee teams van elke poule stoten door naar de tweede ronde. Op de vijfde speeldag, voorzien op 12 januari, trekt Oostende naar Burgos.