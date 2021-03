Filou Oostende wint Beker van België

Filou Oostende heeft deze namiddag de Beker van België in het basketbal gewonnen. Na een spannende strijd met Kangoeroes Mechelen mochten de Oostendenaars de beker in de lucht steken in Paleis 12 in Brussel.

Oostende heeft zondag voor de twintigste keer de Beker van België basketbal veroverd. In de finale in Paleis 12 in Brussel versloeg het Kangoeroes Mechelen met 65-64. Voor de wedstrijd waren de Oostendenaars torenhoog favoriet, maar op het parket was daar helemaal niets van te merken. De Kangoeroes begonnen licht zenuwachtig, maar namen voorzichtig de bovenhand. Na een wake-upcall van coach Gjergja kwam Oostende beter in z'n ritme. Bij de rust stond Filou vijf punten voor (34-29).

Razend spannend slot

De Mechelaars leken echter niet van slag en gingen door op hetzelfde elan. Aan het einde van het derde quarter stond Mechelen zelfs een puntje voor (47-48), maar na een razend spannend slot kon Oostende alsnog opgelucht ademhalen. Het versloeg Kangoeroes Mechelen met het allerkleinste verschil (65-64) en mocht de beker nadien in de lucht steken.