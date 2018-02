Finale 1B wenkt voor Cercle, dankzij zege Roeselare

Roeselare kwam op het Lisp 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Godwin die een rebound tegen de netten duwde. In de tweede helft kwam Lierse echt opzetten. Bourdin lukte de gelijkmaker. Roeselare kreeg echter nog de betere kansen. Tien minuten voor affluiten miste Cerigioni van op de stip. Maar de mannen van Condom graaiden toch nog de 1-2 zege mee uit Lierse dankzij een goal in de 93e minuut via Wieser.

Finale wenkt voor Cercle

De zege van Roeselare is voor zwart-wit deugddoend, met het oog op de play-downs. Maar voor Cercle is het vooral een onverhoopte meevaller. Na twee opeenvolgende gelijke spelen is groen-zwart zo, zonder zelf in actie te komen, zo goed als zeker van het tweede finaleticket in 1B. Cercle telt in de tweede periode 4 punten meer dan Lierse, dat maar één wedstrijd meer te gaan heeft.

Enkel OH Leuven kan mathematisch nog roet in het eten strooien. Maar het volgt op al 6 punten en heeft een doelpuntensaldo dat stukken slechter is dan dat van Cercle. Als Cercle op Union een gelijkspel pakt, is het helemaal zeker.

Zo neemt groen-zwart het dus wellicht in een dubbel duel tegen Beerschot-Wilrijk op met als doel, de lang verwachte terugkeer naar de hoogste afdeling. Morgen speelt Cercle om 17u op Union.