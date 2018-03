Floortje Mackaij wint barkoude Zwevezele Classic Ladies

Het dameswielrennen wint meer en meer belangstelling. Volgende week is er Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Gisteren was er de Zwevezele Classic Ladies. 85 rensters verschenen aan de start van een bitterkoude koers. De temperaturen kwamen nooit boven het vriespunt en dat sprak in het voordeel van de Nederlandse Mackaij die goed tegen de koude kan.

Een trio bestaande uit Tara Gins, Laura Vainionpaä en Kaat Hannes koos al snel het hazenpad. Later kregen de dames het gezelschap van Alana Castrique. De vier fietsten een voorsprong van 2 minuten bij elkaar.

Op 30 kilometer van de streep rukte zich een groep van 30 rensters los uit het peloton. Zij jaagden op de kopgroep en konden die niet veel later ook vatten. Het geschikte moment voor Mackaij en Waterreus om ervandoor te gaan. Op 10 kilometer van de streep trokken ze ten aanval. Mackaij bleek de sterkste van de twee. Ze pakte na de Omloop van de Westhoek haar tweede zege.

Kelly Druyts sprintte naar de derde plaats. Beste West-Vlaamse was Sarah Inghelbrecht op een achtste plaats.