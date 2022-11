Florian Van Acker behaalt brons op het WK G-tafeltennis

Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle heeft een bronzen medaille behaald op het WK tafeltennis voor atleten met een beperking in Granada. Hij verloor zijn halve finale tegen de Koreaan Kim Chang Gi. Van Acker is teleurgesteld blijkt uit zijn eerste reactie, maar mag enorm trots zijn.

Florian Van Acker reisde af naar Spanje als dé grote topfavoriet, hij is namelijk de nummer één van de wereld in categorie elf voor sporters met een verstandelijke beperking. Zijn grootste concurrenten en vaste waarden als Palos, Creange en Takemori sneuvelden allemaal in de achtste- en kwartfinales. De weg naar de finale lag open.

Twee Zuid-Koreanen en een Spanjaard vochten met Van Acker om de wereldtitel. Florian, de titelverdediger, stond tegenover Kim Chang Gi in zijn halve finale. De West-Vlaming verloor nipt de eerste twee sets met 9-11 en 10-12. In de derde set nam hij zelf de bovenhand met 11-7. De Koreaan trok de wedstrijd naar zich toe in de vierde set en won die met 7-11.

Van Acker was meteen na de wedstrijd teleurgesteld over zijn spel, met name zijn block. "Normaal is dat een van mijn sterke punten, maar nu liep die niet goed. Ik kreeg mijn blocks met moeite op tafel. Daarom heb ik mijn spel veranderd en ik ben blijven vechten voor elk punt.

Bekijk zijn volledige reactie