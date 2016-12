Florian Van Acker speelt tegen idool

Voor Florian 'Poef' Van Acker is nog maar eens een droom in vervulling gegaan. Na goud in Rio heeft ie nu tegen z’n grote idool Jean-Michel Saive gespeeld. En ook al verliest Florian met 3-0, toch is het een onvergetelijke avond geworden.

Florian Van Acker, nog maar 19, doet aardig mee en laat leuke dingen zien in een volgelopen sporthal in Gullegem. Maar tegen Jean-Michel Saive valt weinig te beginnen. Ook al is de beste Belgische tafeltennisser ooit ondertussen 47 jaar. Van Acker: "Ik vond het prachtig om tegen mijn idool te spelen. Ik vond van mezelf dat ik het nog iets beter had kunnen doen. Maar ik had totaal geen kans hoor, dat niet, maar het kon wel beter. "

Jean-Michel Saive maakte er mee een leuke match van en verzorgde samen met Florian Van Acker de show. Saive: "Het was een mooie wedstrijd voor de toeschouwers, hij was misschien een beetje nerveus in het begin van de wedstrijd, dat is normaal ook, maar daarna heeft hij heel goed gepresteerd. Het was een leuke wedstrijd voor allebei, voor mij ook."

Florian Van Acker maakt deel uit van TTC Gullegem, en met z'n ploeg nam hij het in de 1/8ste finales van de beker van België dus op tegen het Auderghem van Jean-Michel Saive.

Een uitgebreide reportage over het uitzonderlijke jaar van Florian Van Acker krijg je op 1 januari in het Sportjaaroverzicht.