Florian Van Acker stoot door naar kwartfinales maar niet te spreken over vochtigheid in de zaal: "naar de grote baas geweest van heel dat spellement hier"

Tafeltennisser Florian Van Acker uit Langemark heeft zich vandaag op de Paralympische Spelen in Tokio geplaatst voor de kwartfinales in de klasse 11.

De titelverdediger (ITTF 2) versloeg in zijn tweede groepswedstrijd de Japanner Takeshi Akemori (ITTF 7) met 3-2. De setstanden waren 7-11, 11-9, 11-9, 10-12 en 11-5 De match duurde 49 minuten.

Net als gisteren kampte Van Acker met de vochtigheid in de zaal. "Het was waanzin. Ik heb de hele tijd moeten wapperen en op de bal blazen. Dan zei de scheidsrechter: "You can not blow the ball". Ik heb geantwoord: "I do what I want". Zo heb ik dat gezegd."

Gisteren was de 24-jarige Van Acker het toernooi gestart met een 3-0 zege tegen de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF 39). Van Acker is uittredend paralympische kampioen van de Spelen in Rio de Janeiro.