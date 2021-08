Florian Van Acker wint vlotjes eerste groepsduel

Hij won van de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF 39) in drie sets: 11-7, 11-8 en 11-9 na 19 minuten. In zijn tweede wedstrijd in groep B staat Van Acker donderdag tegenover de Japanner Takeshi Akemori (ITTF 7). Van Acker is uittredend paralympische kampioen van de Spelen in Rio de Janeiro en wil in Tokio zijn titel verlengen. Onze provinciegenoot werd eerder al wereld- en Europees kampioen.

Ontevreden

Ondanks zijn zege was de West-Vlaming niet tevreden over zijn match en dan vooral over de omstandigheden in de zaal waarin hij moest spelen. "Dit was geen tafeltennis, dit is een zwembad. Mijn coach had gezegd dat er geen vocht zou zijn in de zaal, maar dat was wel het geval. Mijn rubbers waren nat. De bal gleed voortdurend weg, ik had geen controle. Dit kan niet en is in strijd met de reglementen van de ITTF. Ik ga vanavond samen met mijn coach mijn beklag doen bij de verantwoordelijken. Dit moet tafeltennis zijn, geen padel. Ik hoop dat de omstandigheden morgen beter zijn. Dit is de Spelen onwaardig."

