Folklore en paardensport op Winkel Koerse

Dat is meer dan zomaar folklore, want de paardeneigenaars zijn echt tuk op de zege. Maar naast het sportieve element is Winkel Koerse vooral een feest, dat ongetwijfeld nog doorgaat tot in de kleine uurtjes.

Winkel Koerse is aan editie 161 toe, en is dus echt wel een stukje erfgoed. De jongste jaren was er ook telkens een wedstrijdje tussen een paard en een wielrenner, maar dit jaar is er een demonstratie van kortdraverij. En omdat Winkel Koerse een kleine Waregem Koerse is, wordt er ook een fraai hoofddeksel gelauwerd, in dit geval een pet.