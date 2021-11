Frédéric Vervisch eindigt tweede in WK voor toerismewagens

De 36-jarige Kortrijkzaan beëindigde de eerste race als derde. Met een zesde plaats verzekerde de Fransman Yann Ehrlacher (Lynk&Co) zich daarin van een tweede wereldtitel op rij. In de tweede race kwam Vervisch als tweede over de streep. In de WK-eindstand bedraagt zijn achterstand op Ehrlacher 21 punten.

Antwerpenaar Gilles Magnus, teamgenoot van Vervisch, sloot de eerste race af op plaats vier en moest opgeven in de tweede. Hij was al zeker van de titel in de Trophy, het kampioenschap voor onafhankelijken, en eindigde als tiende in de algemene WK-stand.