Frédéric Vervisch pakt de zege in Aragon

Kortrijkzaan Frédéric Vervisch (Audi) heeft zondag de tweede race van de derde Wereldbekermanche in de FIA WTCR op zijn naam geschreven. Gilles Magnus (Audi), zijn teammakker bij Comtoyou, werd derde in het Spaanse Aragon.

Na twee moeilijke manches is het de Belgen Vervisch en Magnus eindelijk gelukt een topprestatie neer te zetten. In de eerste race werd Vervisch nog achtste, na vanaf de pole te zijn gestart, maar in de tweede race hield niemand hem tegen. Hij pakte zijn eerste overwinning van het seizoen, ondanks een neutralisatie op het einde van de wedstrijd.

Voor Magnus werd het ook zijn eerste podiumplaats van het jaar. Hij werd zesde in de eerste race en knap derde in de tweede. Enkel Vervisch en de Zweed Thed Björk (Lynk&Co) gingen hem vooraf. Magnus pakte dankzij zijn derde plaats ook de zege in de WTCR Trophy, die voorbehouden is voor onafhankelijke rijders.

In de tussenstand leidt de Fransman Jean-Karl Verney (Hyundai) met 82 punten. Vervisch heeft als elfde met 49 punten één puntje meer dan Magnus.