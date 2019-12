Fran Vanhoutte breekt jeugdrecord 500 meter schaatsen

Vanhoutte, die volgende maand deelneemt aan de Olympische Jeugdspelen in Zwitserland, was al in het bezit van het record. Op tweede kerstdag had de West-Vlaamse schaatsster in Heerenveen 42.97 geklokt. Het was de derde keer dat de zestienjarige Vanhoutte de toptijd scherper stelde.

Een maand geleden stond in Enschede de klok op 43.30 stil. Vanhoutte reed in Leeuwarden de 1.500 meter in 2:13.49. In de tweekamp over die afstanden eindigde ze als vierde. De winnares was de Nederlandse Sylke Kas. In Heerenveen ging het om een sprintdriekamp: 100, 300 en 500 meter. De 11.48 op de voor schaatsers incourante 100 meter komt ook in de boeken als jeugdrecord. Haar oudere zus Stien tekende met 11.05 voor een record bij de senioren.