Francky Dury blijft trainer bij Zulte Waregem

In de mededeling bedankt Essevee zijn supporters en partners en benadrukt het dat het afgelopen seizoen erg succesvol was met een herfsttitel en het winnen van de Beker van België.

Zulte Waregem speelde de afgelopen vijf seizoenen vier keer Play-Off 1 en wil de stabiliteit bij de club behouden, en dus is het trots te mogen aankondigen dat ook Dury als coach en sportief directeur bij de club blijft:

"Wie er nog aan twijfelt: Francky Dury zal ook in het seizoen 17-18 voor de dugout in het Regenboogstadion staan. Vanuit zijn dubbele functie van trainer-sportief directeur werkt Francky Dury de komende weken samen met algemeen manager Eddy Cordier om opnieuw een sterk team samen te stellen. Een team waarmee Essevee met ambitie de competitie en Europa in kan."

Niet naar Club Brugge

De voorbije weken werd Dury nadrukkelijk aan Club Brugge gelinkt. Blauw-Zwart moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach nu Michel Preud'homme afscheid heeft genomen. Maar Frankcy Dury mogen ze dus schrappen van het lijstje kandidaat-trainers.