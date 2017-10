Francky Dury: "Vitesse is ploeg van ons kaliber"

"Nice en Lazio Roma zijn misschien iets te hoog gegrepen, maar Vitesse is meer een ploeg van ons kaliber", aldus trainer Francky Dury, daags voor de wedstrijd.

Zulte Waregem zit na het verlies tegen Lokeren en Antwerp in een iets mindere periode. "Maar dat moeten we nu niet gaan dramatiseren. De verliezen kwamen er door verschillende redenen", opende Franky Dury. "Lokeren was een 'accident de parcours', op Antwerp spelen we 20 minuten slecht en krijgen we twee goals om de oren. Maar in Europa hebben we ons twee keer getoond, zowel tegen Nice als tegen

Offensief spel

Lazio. Dury ziet heel wat parallellen tussen Essevee en Vitesse. "Ze gaan altijd uit van hun eigen kwaliteiten en spelen offensief vanuit hun eigen systeem." Het lijkt wel de uitgesproken kans om de nulscore in Europa weg te vegen. "We hebben na Vitesse nog één thuismatch dus het wordt wel interessant. Winnen zou ons in ieder geval een goed gevoel geven. We willen in de eerste plaats een plezante avond beleven, en die winnend afsluiten. Pas dan zullen we nog eens spreken over kwalificatie, maar de Europa League winnen, dat gaan we toch niet doen. We hebben nog vier matchen om ons te tonen in Europa. We hebben dat al twee keer gedaan, net zoals Vitesse trouwens. Het is nu tussen ons om onderling uit te maken wie verder gaat", aldus de coach.