Frank Dierckens: 'Overname KV Oostende voor 95% rond'

De overname van KV Oostende is voor 95% in kannen en kruiken. Voorzitter Frank Dierckens heeft een overeenkomst met de Amerikaanse Pacific Media Group.

Dierckens houdt zelf een klein deel van de aandelen en blijft voorzitter. De Amerikanen -aangebracht door Luc Devroe- zullen het sportieve luik voor hun rekening nemen. De jeugd en lokale verankering vinden ze zelf belangrijk. Het organisatorische blijft bij Dierckens. Voor Patrick Orlans is er wellicht geen plaats meer bij KVO.

Stadion

De maandelijkse huurkost voor het stadion moet nog geregeld worden met Marc Coucke. Frank Dierckens: 'Ik denk dat Marc Coucke nu wel tot andere akkoorden kan komen met die investeringsmaatschappij. We hebben samen met hen een voorstel gemaakt om op termijn de huur wat te verlichten. Maar toch met meer zekerheden naar Coucke toe.' Dierckens, die 3 tot 5 miljoen euro betaalde om de club over te nemen, krijgt niet al dat geld terug maar blijft wel aandeelhouder. Een andere piste, waarbij KVO een soort satellietclub zou worden, via Patrick Orlans, kreeg nooit de voorkeur.

