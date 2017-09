Franky Dekenne: Essevee moet erin geloven

De supporters van Zulte Waregem tellen af naar donderdagavond, want dan speelt Zulte Waregem z’n eerste wedstrijd in de Europa League tegen het Franse Nice.

Het is ook de eerste Europese wedstrijd in eigen stadion sinds 1993. In dat jaar ging het toenmalige SV Waregem met 1-2 roemloos onderuit tegen een ploeg Finse amateurs. Wie er ook bij was, bijna 25 jaar geleden, is Franky Dekenne. De kapitein van toen blikt nog eens terug.

Franky Dekenne: ”Lahti, dat was echt om te lachen. Je weet, je moet altijd presteren, dat lukt niet altijd, maar dat was echt erg. Dat was een complete malaise op het veld, daarboven, daarnaast, dat was echt geen groep meer.”

Waregem dus roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde van de UEFA-cup en later dat seizoen zou Essevee ook degraderen uit de eerste klasse. Maar het zou dus bijna 25 jaar duren vooraleer Waregem, nu dus Zulte Waregem nog eens een Europese match in eigen stadion speelt. Tegen Nice, met grote sterren als Balotelli en Sneijder.

Franky Dekenne: “Grote namen in het voetbal, dat hebben we al genoeg meegemaakt, dat zegt niet alles. Ze moeten vooral in hun kansen geloven. Ik zie het 30-70 procent. 70 voor Nice. Maar ik denk dat Waregem vertrouwen moet hebben, met de matchen die ze gespeeld hebben.”

Franky Dekenne is na zijn spelerscarrière ook lang trainer geweest, vooral in de lagere reeksen, maar is dat nu sinds een jaar niet meer.